Seit 100 Jahren schon rollt die Automarke Citroën, und das nicht nur über Europas Strassen. Namensgeber der Marke war der Gründer, André Citroën. Um dieses Jahrhundertjubiläum zu feiern, sind im Conservatoire National du Vehicules historiques in Diekirch interessante Oldtimer zu sehen, und zwar bis zum 31. August. Eine Gelegenheit dort vorbeizuschauen wird sich also sicher finden. Maßgeblich an dieser Ausstellung beteiligt sind die Mitglieder des André Citroën Club Lëtzebuerg.

Fotos: Thierry Martin