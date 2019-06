Neimënster feierte Geburtstag: 15 Jahre ist es her, dass das Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster unter der Direktion von Claude Frisoni eröffnet wurde. In der Zwischenzeit hat Ainhoa Achutegui die Leitung übernommen. Viele Gäste waren zu den Feierlichkeiten erschienen. Vielleicht hat sogar dieser oder jene an Robert Krieps gedacht, der 17-jährig als Deportierter im Grundgefängnis eingesperrt war und später als Justiz- und Kulturminister diesen Ort zu einer Stätte der kulturellen Begegnungen machte.

Fotos: Thierry Martin