Seit einem Vierteljahrhundert beschäftigt sich das „Luxembourg Center for Architecture“ (LUCA) mit Fragen rund um gutes Bauen, und obwohl Direktorin Andrea Rumpf sich Sorgen um die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt macht und dringend einen Mentalitätswechsel in der Architekturpolitik fordert, wurde eine kleine Feier ausgerichtet. In deren Mittelpunkt stand die Vernissage einer neuen Ausstellung.

Fotos: Thierry Martin