In sportlicher Hinsicht ist hervozuheben, dass mit Marcel Ewen und Christian Weier zwei Luxemburger auf dem Podium des wichtigsten Rennens der diesjährigen Jubiläumsauflage der Réiser Päerdsdeeg standen. In organisatorischer Hinsicht durfte man stolz sein auf den Nationenpreis, zu dem eine Mannschaft aus Großbritannien angereist kam und an dem auch ein luxemburgisches Team teilnahm. Und selbstverständlich gab es auch eine große Geburtstagsparty.

Fotos: Thierry Martin