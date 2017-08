Sowohl in sportlicher als auch in organisatorischer Hinsicht war die Jubiläumsauflage der „Réiser Päerdsdeeg“ von Erfolg gekrönt. Und so ließen es sich zahlreiche Gäste nicht nehmen, am abschließenden Wochenende auf die kommenden Auflagen des beliebten Springreiterturniers anzustoßen.

Fotos: Thierry Martin