Vom Dienst in einem Wohnwagen und einem Zelt bis hin zum modernen Einsatzzentrum auf Findel: Die Geschichte des im April 1988 gegründeten Rettungsdienstes Air Rescue, der mit rund 185.000 Mitgliedern der derzeit größte gemeinnützige Verein in Luxemburg ist, ist eine Erfolgsstory. An der Feier nahmen nicht nur die 175 Mitarbeiter teil, sondern auch das großherzogliche Paar und viel Politprominenz.

Fotos: Thierry Martin