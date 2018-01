Dann kommen wir zu einer Felsformation mit dem Namen „Sieweschloeff“, einem Labyrinth aus sieben Schluchten, von denen eine so schmal ist, dass ich lieber nicht versuche, mich hindurchzuzwängen. Die Kinder finden es toll und sind gar nicht zu bremsen, sie flitzen umher, sind plötzlich zwischen den Felsen verschwunden, um gleich danach an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Einige haben da schon ihre Jacken ausgezogen, so warm ist ihnen geworden.

Ein paar Hundert Meter weiter, unter einem Felsvorsprung, wird Rast gemacht. Die Kinder packen Brote und Obst aus, zwei haben sogar warmen Tee mitgebracht. Während wir essen, erzählt Muriel Nossem vom Loschbour-Mann, dessen Skelett das älteste ist, das je in Luxemburg gefunden wurde. Anhand zweier erstaunlich gut erhaltener Backenzähne konnte seine DNA entschlüsselt werden, die Aufschlüsse darüber gibt, wie er zu seinen Lebzeiten – also vor etwa 8.000 Jahren – ausgesehen haben muss. Im frisch renovierten Naturmuseum ist dem Loschbour-Mann eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Er wurde in Originalgröße nachgebildet und auf ein rotes Sofa gesetzt. „Den kenn ich“, rufen gleich mehrere Mädchen. „Ich habe schon neben ihm gesessen.“

Doch hier im Wald können wir ihn nicht sehen, sondern müssen uns vorstellen, wie er wohl durch die Gegend gelaufen ist, welche Tiere er gejagt, welche Pflanzen er gesammelt und wo er sein Lager aufgeschlagen hat. Dass es damals oft sehr kalt gewesen sein muss, erzählt Muriel Nossem auch. Dicke Daunenjacken, wie wir sie tragen, wird der Loschbour-Mann allerdings nicht gehabt haben, dafür aber Tierfelle und Lederdecken.

Bevor wir in Richtung Campingplatz zurücklaufen, geht es noch in die Räuberhöhle. Dort müssen wir zwei Metallleitern hinabsteigen, die in den dunklen Felsen hineinführen. Michelle Schaltz hilft beim Einstieg, die Kids sind sehr diszipliniert und warten artig, bis sie an der Reihe sind. Auch auf den Leitern werden keine Faxen gemacht, sie spüren selbst, dass ein falscher Tritt auf dem nassen kalten Metall nicht ungefährlich werden könnte.

Als wir zum Campingplatz kommen, brennt das Feuer schon. Förster Frank Adam war so freundlich, es anzuzünden. Jetzt werden noch schnell ein paar Äste zugespitzt, auf die dann der Hefeteig gerollt werden kann. Das warme Feuer tut gut, und das Stockbrot schmeckt den Kindern so lecker, dass sie sogar die Stellen essen, die offensichtlich etwas verbrannt sind. Dass Michelle Schaltz und Muriel Nossem eigentlich noch mehr Programm auf Lager gehabt hätten, dass es eigentlich noch einen kurzen Abstecher in eine Höhle und eine Geschichte über Fledermäuse hätte geben sollen, erfahren die Kinder nicht. Ist aber auch nicht wichtig, sie wirken entspannt und zufrieden. Sie werden bestimmt gut schlafen. Frische Luft macht ja bekanntlich müde.