Uniabschluss und sich trotzdem die Hände schmutzig machen? Damit haben die Gründer von „Krautgaart“ kein Problem. Ihr Ziel? Selbstverwirklichung und Selbstversorgung.

Fotos: Jean-Marc Parries, Leslie Schmit

Selbst von Eisregen und klirrender Kälte lassen sich Max Epstein, Claude Petit und Jean-Marc Parries nicht abhalten. Die Vorbereitungen für die Saison laufen auf Hochtouren. Während es auf dem Feld noch karg aussieht und kaum Grün zu erkennen ist, sieht die Lage in den beiden Gewächshäusern anders aus. Die ersten Jungpflanzen sind bereits aus dem Boden gesprossen. In beheizten Kisten werden sie vor den ungemütlichen Temperaturen draußen geschützt. „Wir ziehen all unsere Pflanzen selbst aus den Samen“, erklärt Botaniker Max. Extern werden keine hinzugekauft. „Die haben meist schon ihr halbes Leben hinter sich“, weiß der 27-Jährige. Stattdessen arbeiten die drei Gemüsebauern mit samenfesten, also nachbaufähigen Sorten, nicht mit Hybriden: „Der Vorteil ist, dass wir die Sorten durch eigenständige Vermehrung an die hiesigen (Wetter-)Bedingungen anpassen können.“

2016 hat das Trio – damals noch ein Duo – mit dem Projekt begonnen. Nach einer Testphase von einem Jahr war klar, dass eine Nachfrage besteht. Sie pachteten ein Grundstück in Steinfort und entschieden sich für das Konzept einer solidarischen Landwirtschaft. „‚Solidarisch‘ soll heißen, dass eine Partnerschaft zwischen Landwirt und Konsument besteht. Letzterer zahlt im Voraus für eine Saison und sichert die Bauern so finanziell ab“, erläutert Agronom Claude. Dafür erhalten die Kunden eine Gegenleistung, beispielsweise in Form von Gemüsekörben, so wie bei „Krautgaart“. 2017 schafften es die Jungs auf diese Art und Weise 90 Abos abzuschließen – ein gewaltiger Motivationsschub.