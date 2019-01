Mehr als je zuvor werden jeden Tag Tiere aus der Wildnis in der Pflegestation in Düdelingen aufgenommen und gepflegt. Aber so erstaunlich wie es klingen mag: Der Mensch ist nicht nur der Retter in der Not… er ist meist Schuld am Leiden der Tiere.

Fotos: Philippe Reuter

Sehr elegant sieht er aus, mit seinen rostroten Federn und seinen langen Flügeln. Und dieser dunkele, durchdringender Blick, der so typisch bei Greifvögeln ist. Einfach beeindruckend. Noch nie hatte ich einen Rotmilan aus solcher Nähe beobachtet. Doch schon schließt sich die winzige Klappe in der Holztür des Vogelgeheges. „Sie sollen so wenig wie möglich Kontakt mit dem Menschen haben“, erklärt mir Raf Stassen, Direktor der Pflegestation für Wildtiere („Centre de soins pour la faune sauvage“). „Unser Ziel ist die Auswilderung in die Natur. In verschiedenen Etappen soll das progressive Freilassen geschehen. Damit die Tiere sich akklimatisieren können. Dies wird auch Soft-release Methode genannt.“

Jemand war auf die Idee gekommen, fünf Rotmilaneier aus ihrem Nest zu klauen. „Als die Kleinen geschlüpft sind, hat er wahrscheinlich versucht sie großzuziehen. Doch irgendwann muss der Person das alles zu viel gewesen sein oder die Angst entdeckt zu werden, war zu groß, und sie hat die Vögel einfach ausgesetzt.“ In der freien Natur waren diese allen Gefahren ausgesetzt und vor allem haben die Rotmilane sich dauernd dem Menschen genähert, weil dieser für sie Synonym für Futter geworden war. „Bei einem Greifvogel dieser Größe bekommen die Leute es natürlich dann mit der Angst zu tun.“

„Es gibt eine Änderung was die Mentalität der Menschen angeht. Wir betrachten und berücksichtigen die Tiere anders als es Früher der Fall war.“

Raf Stassen, Direktor von der Pflegestation für Wildtiere in Düdelingen.

Fälle wie diese sind leider keine Seltenheit. So unglaublich wie es klingt, ist es in den meisten Fällen der Mensch, der Schuld an der Not vieler Wildtiere ist. Allein letztes Jahr sind 12 Prozent der 2.500 Patienten nach einem Verkehrsunfall eingeliefert worden. Für 56 Prozent der Tiere gab es eine Kollision mit einer Fensterscheibe. Andere verfangen sich in Umzäunungen oder werden Opfer einer Hauskatze. Der ausgeprägte Jagdtrieb der Katzen wird jedes Jahr dutzenden Wildtieren fast zum Verhängnis. „Unsere Stadtgebiete werden von Jahr zu Jahr größer“, erklärt Raf Stassen. „Wir greifen immer mehr in den Lebensraum der Tiere ein. Dieser ist zunehmend fragmentiert und deshalb gibt es immer mehr Kontakte zwischen Menschen und Tiere.“