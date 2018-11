Après deux éditions plutôt réussies, l‘association Likaba promotrice de la culture afro-antillaise au Luxembourg et dans la Grande Région invitait à la troisième édition de ce rendez-vous culturel novateur destiné à soutenir l‘entrepreneuriat africain et antillais. Le Lux African Market a également pour but de faire découvrir la richesse et la diversité de toute une culture.

Photos: Thierry Martin