Vom Stern von Betlehem sollen Caspar, Melchior und Balthasar zu Jesus geführt worden sein. In Spanien ist der 6. Januar, der den Weisen aus dem Morgenland gewidmet ist, sogar ein gesetzlicher Feiertag. In Harlange lud die Vereinigung der Bûcherons du Nord am Vorabend des Dreikönigstags zu einem Afterwork ein.

Fotos: Marie-Anne Hilger