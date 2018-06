Selbst wenn der neue Peugeot 508 kein solch adrettes Blechkleid trüge, müsste man ihn als konservativen Autoliebhaber dennoch von Anfang an mögen. Denn dieser Schönling, vor ein paar Tagen in Monaco vorgestellt, ist zur Abwechslung mal kein SUV. Er versteht sich als neuen Fels in der Premium-Brandung und erinnert doch ein bisschen an Jean-Paul Belmondo alias Bob Saint-Clair, in „Le Magnifique“ (1973): stets gut gekleidet, die Hüften mit der Anschmiegsamkeit eines Kraken um Jacqueline Bisset und den Getränkewagen windend, aber nicht in jeder Situation immer ganz souverän agierend.

Fotos: Peugeot

Es ist mittlerweile eine borstige Binsenweisheit: Die klassischen Limousinen befinden sich seit längerem auf dem absteigenden Ast. Vom nicht enden wollenden Wahn der erhöhten Sitzposition und der mit sprödem Kunststoff getäfelten Radkästen verfolgt, wird die geliebte „Luxmaschinn“ (wie auch die Kombis und, in etwas geringerem Maße, die Coupés) seit ein bis zwei Jahrzehnten – in den USA fing es früher an, in Europa etwas später – skrupellos von der Hochsitzfraktion verdrängt. Im Jahr 2018 wird nach Ansicht vieler Branchenkenner der Anteil der SUV erstmals bei über 50% der globalen Produktion liegen. Schon Napoleon Bonaparte muss dies geahnt haben, warnte er doch bereits vor zweihundert Jahren: „Wenn China erwacht, wird die Welt beben“ – und zwar unter dem Gewicht der dicken Alleskönner für die harte Dakar-Etappe vom Frisör bis zum Supermarkt.

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Einige tapfere Verteidiger des rollenden Patrimoniums haben ein paar hundert Meter südlich vom Fort Lachaux, am Nordrand von Sochaux, im Maquis Stellung bezogen und leisten Widerstand gegen die Invasion der Dickschiffe. Weil in unseren Breitengraden für den Erfolg dieser Taktik mehr als nur Glück erforderlich ist, ersetzten die Renault-Mannen ihren Latitude durch den ästhetisch sehr ansprechenden Talisman und die vermutlich etwas weniger sprachgewandten Peugeot-Recken jetzt ihren in die Jahre gekommenen 508 durch den… 508.