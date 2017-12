Aussteiger auf Zeit

Es ist 18 Uhr. Trotz Verabredung sind wir die einzigen auf dem Parkplatz im Ellergrund. Vier weitere Personen sollen noch zu uns stoßen, zwei sind bereits abgesprungen. Wir warten ein paar Minuten. Vom Stillstehen wird uns kalt, also entscheiden wir uns loszugehen. Mit einer Taschenlampe und Rucksäcken ausgestattet, folgen wir dem ausgeschilderten Weg, an dessen Rand sich die Überreste einer alten Lastenseilbahn befinden. Die schwarzen Stahlgittermaste ragen in regelmäßigen Abständen voneinander in den Himmel, die Seile sind längst verschwunden. Zum Glück ist es bereits dunkel und die Reichweite unserer Lampe begrenzt, denn so können wir den steilen Hügel, der sich vor uns erstreckt nur erahnen. Der Ausflug hat schon etwas von einem Horrorfilm. Wir reden immer weniger, konzentrieren uns auf den Pfad vor uns und kommen ganz schön ins Schwitzen. Bis zur „Maison Rosati“ sind es zwei Kilometer.

Plötzlich klingelt das Handy. Es ist einer aus unserer Gruppe. Er ist dicht hinter uns, kann uns am Schein unserer Taschenlampe erkennen. Wir sind überrascht über die Tatsache, dass wir immer noch erreichbar sind und freuen uns darüber, eine kurze Verschnaufpause machen zu können. Wir warten, etwas länger als gedacht. Zu dritt bezwingen wir den „Berg“ und biegen anschließend rechts, tiefer in den Wald, ab. Den härtesten Teil haben wir bereits hinter uns. Nach weiteren fünfzehn Minuten erstreckt sich eine Lichtung vor uns. Wir sind da.

Es ist stockdunkel. Offensichtlich sind wir die ersten. Da es keine Außenbeleuchtung gibt, stehen wir nicht lange rum, sondern machen Öllampen und Brennholz ausfindig. Keiner von uns hat jemals eine Öllampe angezündet, aber irgendwie klappt es trotzdem. Mit dem Feuer haben die Jungs durchs Grillen schon mehr Erfahrung. Nach und nach trudeln die drei restlichen Mitglieder unserer Runde ein. Alle sichtlich außer Atem – was ein Vorteil ist, denn kalt ist niemandem.

Bis das Feuer zur Glut wird, vergeht gut eine Stunde. Neben dem Grill- haben wir ein Lagerfeuer angelegt, für später, zum Warmbleiben. Mit Glühwein und Feuerzangenbowle stimmen wir uns ein, danach kommt das Fleisch auf den Grillrost. Wintergrillen mitten im Wald? Das hat schon was. Unsere Stimmung steigt, doch die Temperaturen sinken. Erst unbemerkt, dann ganz schnell. Die ersten Handwärmer kommen zum Einsatz. Nach dem Essen setzt die Müdigkeit ein. Ich will mich „nur kurz“ hinlegen. Drinnen ist es eindeutig kälter als draußen vorm Lagerfeuer, und vor allem feucht. Also entscheide ich mich, meine Matratze nach draußen zu schleppen. Dort, unter freiem Himmel, ganz ohne Schutz, zu liegen, hat schon etwas leicht Beunruhigendes an sich. Ich immer müder, nichtsdestotrotz mache ich kein Auge zu. Als einzige anwesende Frau versuche ich mir nichts anmerken zu lassen.

Um zwei Uhr nachts höre ich schließlich, wie die Jungs darüber diskutieren, die Sachen zu packen und sich auf den Rückweg zu machen. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. Wir machen uns auf den Rückweg, der uns jetzt viel kürzer vorkommt. Eine halbe Stunde später sind wir zu Hause und heilfroh in warmen Bettchen zu liegen. Pol Zimmermanns Worte hallen in meinem Gedächtnis nach. Es stimmt, mit Strom und Wasser hätte das Ganze keinen Charme gehabt. Nächstes Mal mieten wir die Hütte aber trotzdem im Sommer.

www.unenuitdanslaforet.lu