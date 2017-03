Dennoch sind Stress und Klaustrophobie fehl am Platz. Denn der therapeutischen Wirkung der überragenden, landschaftlichen Umgebung kann niemand entgehen. Die Aussicht vom Kakteengarten auf der Corniche Moyenne oder vom 250 Meter höher gelegenen Schloss ist unvergleichlich. Wo man hinsieht: uriges Gebirge und azurblaues Wasser. Das Panorama reicht bis nach Beaulieu-sur-Mer und Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Èze ist ein „village perché“ wie es im Buche steht. Für seine Einwohner ist es in den dreihundert Jahre alten Festungsmauern mittlerweile zu eng geworden. Neben den zahlreichen Restaurants und Kunstgalerien gehört die Altstadt den Hotels. Nur noch sieben esaskische Familien leben dauerhaft dort. Alle übrigen wohnen am Col d‘Èze oder in umliegenden Städten.

Seit 30 Jahren explodieren die Immobilienpreise im mittelalterlichen Zentrum. Grund dafür sind vor allem zwei Luxus-Hotels, die nahezu jedes Zimmer mit Meerblick aufkaufen. Robert Wolf, der Besitzer des „Château de La Chèvre d’Or“, begann bereits 1953 mit dem Unterfangen. Im Ort munkelt man, Wolf habe damit den Ratschlag von niemand Geringerem als Walt Disney befolgt. Die jüngere Generation ist also ausgewandert. Wer geblieben ist, versucht sich mit dem eigenen Betrieb, einer Crêperie oder einem Souvenir-Laden über Wasser zu halten. So etwa Catherine Civiletti. Die Boutique-Besitzerin wurde in Èze geboren, heiratete, brachte ihre Kinder dort zur Welt. Sie liebt ihre Heimat bedingungslos, wie alle anderen aus dem Ort.