Am oberen Grat der Outdoor-Palette balanciert für die FoMoCo der Edge, ein stattliches Biest, das die SUV-Familie von Ford Europa nach oben hin abrundet. Diese Skala fängt mit dem EcoSport an, reicht über den ultrapopulären Kuga bis zum Edge an der Spitze der Hackordnung. Nach den Worten der Kölner Kommunikationsabteilung ist es eine potente Mischung aus „innovativen Assistenzsystemen“ mit „kraftvollen Antriebseinheiten“. Ach, wirklich?

Fotos: Ford

Rollen wir doch einfach das Feld von hinten auf und fangen wir gleich bei den kraftstrotzenden Antrieben an, dann sind wir eher in der Umkleidekabine für den Pausentee. Es ist ganz einfach: es gibt keinen wirklich kraftvollen Antriebsstrang für den Edge. Von den zwei die er hat, ist der eine ein 2-Liter-Diesel mit einem manuellen Handschalter mit sechs Vorwärtsstufen, der andere genau der gleiche Motor mit einer serienmäßigen Achtgangautomatik. Der Zylinderkopf ist aus Aluminium, der Block aus Gusseisen. An das manuelle Sechsganggetriebe geflanscht, ist die Kurbelwelle vierfach gelagert, an der Achtgangautomatik ist sie fünffach gelagert. Ersteres Layout ist für 190 PS und 400 Newtonmeter gut, Letzteres für 238 PS und 500 Nm. Das war’s. Unerhört kraftvoll oder gar dynamisch ist keine dieser beiden Lösungen, besonders in Anbetracht der ins Feld geführten Masse. Das Automatikgetriebe ist darüber hinaus nicht das sämigste oder schnellste auf dem Markt, der Edge fängt an zu brummen, wenn er gar nicht so explosiv wie angedeutet aus den Puschen kommt. Oder nicht kommt. Wird das die anvisierte Kundschaft nachhaltig frustrieren? Wohl kaum.

Das einsatzbereite Gesamtgewicht (mit statistischem Fahrer und 90% der Flüssigkeiten) liegt bei 2.116 kg, mit ihrem manuellen Getriebe bringt die 190-PS-Ausgabe des Edge 2.030 kg auf die Waage. Die Dimensionen sind für europäische Verhältnisse stattlich: bei einer Länge von 4.834 mm und einer Breite von 2.148 mm inklusive Seitenspiegeln (1.981 mm bei eingeklappten Löffeln), misst der Radstand 2.849 mm, das sind nur zwei Streichholzschachtellängen weniger als ein klassischer (britischer) Mini von einer Stoßstange zur anderen. Mit 2,1 Tonnen Leergewicht wiegt er allerdings auch mehr als das Dreifache. „Big is beautiful“ heißt es da wo er herkommt. In Köln? Nein, in Oakville, Ontario. Das macht ihn im Gelände im Handumdrehen glaubhafter, sollte man meinen. Aber da gehört er gar nicht hin.