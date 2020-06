«Je me dois d’aller trouver les meilleurs produits et de les apporter aux clients, à des prix raisonnables.» Et pour ce faire, il a développé un véritable réseau, pour le moins hors du commun, où finalement tout s’emmêle. «J’ai une relation toute particulière avec mes fournisseurs, car pratiquement tous sont des amis.»

Cette dernière révélation le fait rire. Comme un gamin, fier de sa bande de potes. Comme quand il vous raconte, qu’il aime partir à l’aventure dans les forêts luxembourgeoises, pour voir ce qui s’y cache et surtout ce qui y pousse. «C’est terriblement passionnant et c’est un moment privilégié. Au gré des saisons on y trouve d’innombrables variétés de plantes, d’herbes, de champignons, … Pourquoi partir chercher ailleurs ce que l’on a sous la main ici?»

En cuisine, c’est avec une grande fierté qu’il nous montre la pêche du jour, un poisson en provenance directe de Bretagne.

L’amour de la nature, de la terre et de la mer, il le cultive sans relâche. Et c’est aussi cet amour pour la pêche et la chasse, qui se reflètent dans sa cuisine. «Je m’intéresse beaucoup à l’histoire et à la littérature culinaire», confie le jeune homme. «J’essaie de prendre d’anciennes recettes oubliées, qui datent parfois de l’antiquité, afin de les mettre au goût du jour.»

Il s’intéresse également aux différentes méthodes de conservation, qui sont parfois tombées dans l’oubli, car «les produits surgelés, c’est pas du tout mon truc.» Durant la période de confinement, il a créé avec ses équipes son propre pain et vient de lancer la préparation de son propre Koji, qu’il pourra ensuite utiliser pour faire, entre autres, sa propre sauce soja. «Je peux vous garantir, qu’à 100 kilomètres à la ronde, personne ne fait ça», souligne le chef. Le Koji s’obtient par une méthode de fermentation du riz, grâce à un champignon. Il s’agit d’une tradition japonaise très ancienne.

Mais ne vous y méprenez pas. Louis Scholtès ne court pas derrière les étoiles du «Guide Michelin». Il aime surtout les challenges et il en est persuadé, la restauration luxembourgeoise est en pleine mutation.

«Au Luxembourg, il y a un potentiel énorme en ce qui concerne les producteurs mais également en ce qui concerne les amateurs de bonne cuisine. Le niveau est en train d’évoluer. J’en suis persuadé, dans quelques années, le Luxembourg va devenir une place importante au niveau de la gastronomie européenne.»

Afin de vous faire découvrir son univers gastronomique, Louis Scholtès, vous reçoit tous les soirs pendant l’été (sauf en cas de pluie) sur son «Beach» devant l’hôtel Meliá. Vous pourrez y profiter d’un magnifique couché de soleil, dans une ambiance conviviale qui fleure bon les vacances.

«Je vous propose d’y déguster des plateaux de fruits de mer, du ceviche, des burgers maison, des travers de veau et notre pain maison», s’enthousiasme le chef. «Sans oublier ma sélection de vins naturels et bios, qui viennent de partout dans le monde et aussi du Luxembourg. Bien évidemment.»

Aqua Restaurant by Meliá Luxembourg 1, park Dräi Eechelen, Luxembourg (Kirchberg), Téléphone: 27 33 32 22