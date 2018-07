Auch er und Julie vermieten eines der drei Schlafzimmer sowie ein zweites Badezimmer über Airbnb, denn die „Pegasus“ kann sich optisch zeigen lassen. Wer das Binnenschiff zum ersten Mal betritt, staunt, über die Größe und das Interieur. Denn die „péniche“ hat etwas von einem Loft, weiß mit einer Kombination aus traditionellem und modernem Charme zu bezaubern. Hinzu kommen die Bullaugen, eine wasserdichte Lucke, die Schiffskette samt Anker und natürlich das riesige, hölzerne Steuerrad. An Deck wartet eine Terrasse mit Gewürzgarten, Hängematte und aufblasbarem Whirlpool. Es ist eine Ruheoase, unweit der Innenstadt und des Bahnhofs. „Meine Tochter liebt es, hier aufzuwachsen und die Tiere zu beobachten. Natürlich müssen wir aufpassen, deshalb haben wir alles umzäunt. Als Familie auf dem Hausboot zu leben, ist jedoch nichts Ungewöhnliches. Viele unserer Nachbarn haben Kinder“, merkt der junge Vater an.

Rund 170.000 Euro haben sie in das renovierte Schiff investiert. Allerdings habe man deutlich mehr laufende Kosten als bei einer gewöhnlichen Wohnung. „Die Versicherung ist vergleichsweise teuer. Dafür muss man keine Wohnsteuer zahlen.“ 1.500 Euro kommen jährlich für den Liegeplatz hinzu. Diesen zu ergattern, sei das Schwierigste gewesen, erinnert sich Angel zurück. Erst müsse man die Anfrage für den Platz stellen, bevor man sich einen bewohnbaren Frachter zulege. Die kleine Familie hatte Glück, in Metz war nämlich noch genau einer frei.

Die „Pégase“ war bis 1997 im Einsatz und wurde kommerziell, zum Transport von Kohle und Getreide, genutzt.

Schwierigkeit Nummer zwei war den Kahn bis nach Lothringen zu bekommen. Die Strecke von Avignon stellte sich als äußerst schwierig heraus, betrug doch die Breite mancher Schleusen auf der Rhone und Saône nur 5,1 Meter – und die des Frachters fünf. „Wir engagierten einen professionellen Seemann, der sich mit kommerziellen Schiffen auskannte. Selbst er geriet bei einigen Manövern ins Schwitzen. Drei Wochen war er mit einem Matrosen unterwegs. Wir waren zeitweise mit dabei. In Lyon nahmen wir den Frachter aus dem Wasser, ließen die Wanddichte per Ultraschall überprüfen, reinigten und strichen den Rumpf“, beschreibt der 29-Jährige das Unterfangen. Obwohl sie mit der „péniche“ im Alltag nicht so leicht herumschippern können wie es Eugen Graf mit seinem Segelboot tun kann, muss das Schiff dennoch voll funktionsfähig sein. Das wichtigste sei ein intakter Motor. Wie beim TÜV wird ebenfalls bei diesem Transportmittel überprüft, ob die Sicherheitsbedingungen erfüllt werden. Funkgerät, Rettungswesten, Feuerlöscher und Co. müssen stets an Bord sein.

Was die Infrastrukturen betrifft, gibt auch der beigeordneter Zentralsekretär des OGBL offen zu, dass sie das größte Manko dieser alternativen Wohnform sind. „Manchmal kommt es einem ein bisschen so vor, als ob man campen würde. Die sanitären Einrichtungen sind nicht für den alltäglichen Gebrauch gedacht.“ Der Winter geht überdies nicht spurlos an der Familie vorbei. „Das Schiff ist nicht perfekt isoliert. Wir heizen mit einem Holzofen und haben zusätzlich zwei Klimaanlagen, die ebenfalls Wärme produzieren können. An besonders schlimmen Tagen kann die Zimmertemperatur bei 16 bis 17 Grad liegen. Deshalb will ich im Winter immer ausziehen.“ Er lacht herzhaft. Im Sommer ist es hingegen das Paradies. Obgleich es manchmal Ärger mit der Post und der Anfahrt gibt (vom nächstgelegen Parkplatz bis zum Hausboot sind es rund 300 Meter), gefällt David Angel vor allem der Gedanke, jederzeit mit seinem Heim umziehen zu können. So haben er und Julie pro forma eine Anfrage für einen Liegeplatz in Paris gestellt. Die Wartezeit beträgt zehn Jahre. Aber man darf doch wohl noch träumen.