In Erziehungsratgebern finden sich trotzdem ganz generelle Tipps für Eltern im Umgang mit ängstlichen Kindern. Vor allem der, als gutes Beispiel voran zu gehen. Denn Angst ist zwar ein ureigener Reflex, doch auf welche Art die Angst gezeigt und kultiviert wird, hängt stark davon ab, wie die Bezugspersonen der Kinder mit ihrer eigenen Angst umgehen. Wenn die Mama beim Anblick einer Spinne oder Maus in panikartiges Geschrei verfällt, dann lernt auch das kleinste Kind, dass diese Reaktion vollkommen angemessen ist, weil Mama selbstverständlich das größte Vorbild ist. Kann die Mama sich jedoch zusammenreißen und nicht in Panik verfallen, lernt auch das Kind, rationaler mit der Angst umzugehen. Denn genau das ist ja, was Eltern gerne hätten: Dass die Kinder lernen, mit ihren Ängsten zu leben. Dazu gehört, mit den Kindern über das Thema zu sprechen. Woher sollten sie sonst wissen, dass es normal ist, manchmal ängstlich zu sein? Oder, dass sich selbst Mama oder Papa hin und wieder fürchten? Vielen Kindern hilft es, wenn sie wissen, dass es ihren Eltern als Kind genauso ging und es kein Zeichen von Schwäche ist, auch mal Angst zu haben.

Eine Monsterjagd mit Mama und Papa macht richtig Spaß.

Die meisten Kinder wissen selbst, was ihre Angst mildern könnte, und überlegen sich manchmal die tollsten Dinge. Manche wollen auf Monsterjagd gehen oder die böse Zauberin im Schrank mit ein paar Keksen bestechen. Andere wollen das Licht zum Schlafen anlassen, wieder andere am liebsten im Bett der Eltern schlafen. Um langfristig zu erreichen, dass Kinder angstfrei und zufrieden in ihren eigenen Betten schlafen, kann es durchaus hilfreich sein, sie vorübergehend ins Elternbett zu lassen. Allerdings sollte man sich überlegen, ob man das wirklich möchte. Nicht jede Mutter und jeder Vater schlafen gut, wenn der Nachwuchs quer im Bett liegt. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich die Angst nur zeitlich verschiebt und unverändert dann wieder da ist, wenn es darum geht, das Kind erneut im eigenen Zimmer einzuquartieren.

Besser ist es, das Kinderzimmer mit guten Erlebnissen zu füllen und dafür zu sorgen, dass das Kind sich dort wohl fühlt. Einschlafrituale wie gemeinsames Lesen oder Singen bringen Stabilität und Ruhe in den abendlichen Ablauf, beides eine gute Vorbereitung auf eine ungestörte Nachtruhe. Kurz vor dem Schlafengehen hingegen noch fernzusehen, macht Kinder nachweislich unruhig und verhindert das baldige Einschlafen. Hingegen ein Nachtlicht brennen zu lassen und/oder die Tür einen Spalt breit offen stehen zu lassen, ist nicht verkehrt, beides gibt dem Kind Sicherheit, weil es nicht im völligen Dunkel ist und durch die Geräusche auch hört, dass es nicht alleine ist.

Eine Monsterjagd mit Mama und Papa vertreibt zudem nicht nur die unerwünschten Gesellen, sondern macht dazu noch richtig Spaß. Dabei wird in allen Ecken, Kisten und Schränken nach Monstern gesucht, meist zwar mit negativem Erfolg, aber immerhin wissen die Kinder so, dass keine da sind. Bewährt hat sich auch das sogenannte „Monsterspray“, das im Spielwarenhandel erhältlich ist und meist aus Lavendelöl oder Wasser besteht. Ein paar Spritzer unters Bett und in alle Ecken kann Wunder wirken, weil es verhindert, dass sich im Laufe der Nacht doch noch Monster ins Zimmer verirren.

Wer seiner Phantasie freien Lauf lässt, wird sicherlich noch andere Möglichkeiten finden, der Angst vor dem Dunkeln zu begegnen. Doch wie es mit den meisten Dingen im Leben ist: Gut Ding will Weile haben. Setzen Sie sich und ihr Kind also nicht unter Druck.