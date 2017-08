Design-Esperanto

Im Fokus stand also der A8. Design-Chef Marc Lichte verriet gleich zu Anfang: „Minimalismus ist der Schlüssel zur Ästhetik“.

Die drei Hauptunterscheidungsmerkmale an der Front eines Audi sind traditionell – wie bei den Autos anderer Hersteller auch – der Kühlergrill, in diesem Fall also der so genannte Singleframe-Grill, die Scheinwerfer und die Lufteinlässe. 1998 ist das Jahr in dem der Audi, wie Marc Lichte es ausdrückt, „ein Gesicht bekam“, eben diesen Singleframe. Warum eigentlich? Weil einige alteingesessene Hersteller einen gewissen Prestigevorteil in Form eines unverwechselbaren Kühlergrills seit Jahrzehnten besaßen und diesen nie grundlegend veränderten. Vier Ringe oder ein Stern, das ist alles hübsch und gut, aber ein Identität stiftender Grill ist wohl irgendwie besser: Seit 1930er Jahren setzen Alfa Romeo auf das spitz nach unten zulaufende Scudetto (das „Schildchen“) und BMW auf die zweigeteilte Niere.

Bei den Proportionen gibt es wohlgemerkt gravierende Unterschiede. So tendieren die traditionell dem Heckantrieb verschriebenen Hersteller BMW und – in etwas geringerem Maße – Mercedes-Benz dazu, die Proportionen ihrer Autos optisch nach hinten zu verlegen. Bei Audi, dem unangefochtenen Allrad-Champion, sitzt die Kabine treu dem quattro-Prinzip in der Mitte, zentral zwischen den beiden Antriebsachsen. Zwei markante Features von Audi kehren jetzt in die Designsprache zurück: Die prägnante, trapezförmige „C-Säule aus dem Ur-quattro wandert ab sofort in die Q-Modelle, während die Limousinen (also auch der neue A8), die Coupés und die Fließhecks die schnellen Säulen und die flache Fenster-Dach-Sprache aus dem Audi TT der ersten Generation übernehmen. „Diese Extreme“, sagte Lichte, „kommen jetzt wieder!“ Und mehr noch: „In Zukunft gibt es nur noch diese zwei Aufbauten bei Audi.“ Er wird es ja wissen.

Technologieträger im Breitwandformat

Was hat der neue A8 also konkret zu bieten? Sein Aktivfahrwerk mit 48-Volt-Bordnetz, das jetzt zu ersten Mal als Hauptbordnetz zum Einsatz kommt, kombiniert die Vorzüge der Chauffeurs-Limousine mit denen der Sportskanone für den ambitionierten Selbstfahrer. Pro Rad gibt es einen Elektromotor, der von besagtem Bordnetz versorgt wird, jeweils ein Getriebe und ein Drehrohr samt innenliegendem Drehstab aus Titan, der über eine Koppelstange mit bis zu 1.100 Newtonmeter auf die Federung wirkt. Der größer gewordene A8 verfügt auch über Allradlenkung, so dass sein Wendkreis jetzt kleiner ist als der eines A4.

Alle Motoren im neuen A8 leiten ihre Kräfte auf eine neu entwickelte Achtstufen-Tiptronic. Sie soll die Gänge nicht nur schnell und butterweich wechseln, sondern auch durch ihren extrem hohen Wirkungsgrad bestechen. Ein drehzahladaptiver Torsionsdämpfer mit Fliehkraftpendel kompensiert unerwünschte Schwingungen des Motors, damit erlaubt er effizientes Fahren bereits im Drehzahlbereich von knapp 1.000 Umdrehungen pro Minute. Die überarbeitete Wandlerautomatik hat erstmals eine elektrische Ölpumpe an Bord, die aktiviert wird, wenn die große Limousine mit abgeschaltetem Motor segelt. Sobald der A8 sich in Bewegung setzt und sein Motor dabei entweder deaktiviert ist oder im Leerlauf dreht, wird eine Kupplung im Zentralgetriebe geöffnet, um den Kraftschluss zu unterbrechen. Für einen schnellen Zugkraftaufbau, insbesondere aus dem Freilauf mit deaktiviertem Motor, haben die Ingenieure den Schaltablauf zusammen mit ZF hinsichtlich der Anbinde-Logik optimiert.

Erstmals erkennt die Getriebesteuerung im neuen A8 auch Stop&Go-Situationen. Sie verändert daraufhin die Fahrstrategie dementsprechend komfortorientiert, zum Beispiel vermeidet sie unnötige Schaltvorgänge oder das Anfahren im zweiten Gang. Der Fahrer kann das Automatikgetriebe in den Modi E, D und S automatisch arbeiten lassen oder im M-Modus selbst bedienen. Die Übertragung der Kommandos erfolgt rein elektrisch. Der permanente Allradantrieb ist im neuen Flaggschiff ebenfalls Standard. Im regulären Fahrbetrieb verteilt sein selbstsperrendes Mittendifferenzial die Momente im Verhältnis 40:60 zwischen Vorder- und Hinterachse. Sobald an einer Achse Schlupf auftritt, leitet es bis zu 70% des Antriebsmoments nach vorne und bis zu 85% nach hinten. Bei sportlicher Gangart rundet die radselektive Momentensteuerung das Handling ab.

Zur hohen Fahrsicherheit tragen auch die starken Bremsen mit ihren Aluminium-Festsätteln an der Vorderachse bei. Für die V8-Modelle und den W12 gibt es optional gelochte Scheiben aus Carbon-Keramik mit 420 mm Durchmesser. Die Sättel an der Vorderachse haben nicht weniger als zehn Bremskolben, in der Standardausführung sind es sechs. Die elektronische Stabilisierungskontrolle soll jetzt auch noch etwas feinfühliger als im Vorgänger agieren.

Wie zu erwarten, wurde an allen Ecken und Enden gefeilt. Fahrwerk und Motoren wurden optimiert, doch die Revolution fand in den Bereichen der Vernetzung und der Assistenten statt. Sprichwort: Elektronische Fahrwerksplattform (EFP). Die vorausschauende Funktion des aktiven Fahrwerks ist zwar keine Weltneuheit, aber was die Oberbayern hier alles miteinander verzwirbelt haben, lässt doch aufhorchen. Die Frontkamera erkennt Fahrbahnunebenheiten und gibt diese Erkenntnisse 18 Mal pro Sekunde an das luftgefederte Fahrwerk weiter – Royce-Royce macht das im Zusammenspiel mit seiner satellitengesteuerten Getriebeeinheit, die S-Klasse mit dem Fahrwerk. Darüber hinaus sollen die Wank- und Nickbewegungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Die neue A8-Generation kommt mit einer neuen Designsprache, einem innovativen Touch-Bedienkonzept und konsequenter Elektrifizierung des Antriebs. Darüber hinaus ist der Audi A8 nach eigenen Angaben „als erstes Serienauto der Welt für hochautomatisiertes Fahren entwickelt“. Ab 2018 bringt Audi pilotierte Funktionen wie Park-, Garagen- und Staupilot sukzessive in Serie. Passend zu diesem Techno-Feuerwerk ist die Luxuslimousine auch rein optisch gewachsen: die Normalversion misst jetzt 5,17 Meter, die Langversion A8 L noch einmal 13 Zentimeter mehr. In der Langversion – in China, wo 90% aller A8 über den Ladentisch gehen, gibt es nur diese Variante – gibt es als Option einen besonders luxuriösen Platz hinter dem Beifahrer, auf dem sich der gestresste Industriekapitän die Füße in einer speziellen Ausbuchtung wärmen und sogar massieren lassen kann.

Eine erwähnenswerte Weltneuheit ist darüber hinaus die Karosserieanhebung beim drohenden Seitencrash. Dieses System arbeitet zusammen mit dem Audi pre sense 360° und den im zentralen Fahrerassistenz-Steuergerät (zFAS) vernetzten Sensoren. Droht ein Aufprall von der Seite, mit mehr als 25 km/h, hebt der A8 die dem herannahenden Auto zugewendete Flanke in einer halben Sekunde um bis zu 80 mm an und lässt den Feind auf die traditionell stark verstärkten Partien des Seitenschwellers und der Bodenstruktur krachen, was die Belastung der eigenen Insassen um bis zu 50% verringert.