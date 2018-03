Der alljährliche Frühlingsputz kann warten: Wie wäre es zur Abwechslung mit selbstgemachter Keramik für frischen Wind nach kalten Wintertagen? Die leidenschaftliche Töpferin Jane Barclay schwärmt von ihrem Handwerk und teilt ihre Faszination in Schnupper-Workshops.

Fotos: Anne Lommel

Wie sind Sie zu der Töpferei gekommen?

Schon als Kind formte ich gerne Figuren im Matsch, wenn ich draußen spielte. Später in der Grundschule liebte ich es wenn wir mit Lehm bastelten. Sich mit den Händen auszudrücken, bereitete mir unglaublichen Spaß. Nach meinem Abitur entschloss ich mich dazu meinem Herzen zu folgen und wählte das Fach „Ceramics“ an der Middlesex University in London aus. Mit dem Diplom in der Tasche unterrichtete ich danach auch selbst an der Uni. Als mein Mann dann berufsbedingt nach Luxemburg musste, zog ich mit ihm nach Dalheim. Ich kümmerte mich zuerst um die Familie, entdeckte die Malerei wieder und arbeitete auch mit Glas. Erst vor ein paar Jahren wandte ich mich erneut dem Lehm zu. Die Leidenschaft entfachte genauso stark wie vorher. Heute biete ich Töpfer-Workshops in meinem Atelier in Dalheim an und verkaufe meine Kreationen auf Märkten.

„Jeder Töpfer hinterlässt sozusagen seinen Fingerabdruck auf seinen Werken, somit bleibt etwas von ihm bestehen.“ Jane Barclay, Künstlerin

Warum sind Sie derart vom Lehm fasziniert?

In der heutigen Zeit geht es nur noch ums Lernen, um die großen Studien. Damit verlernen wir unsere handwerklichen Begabungen, oder wir fördern sie einfach nicht. Für mich ist es das Größte, meine Arbeit am Ende in meinen Händen halten und bestaunen zu können. Überhaupt etwas mit meinen eigenen Händen zu erschaffen ist einfach nur großartig. Ich denke, wir erleben zurzeit einen Boom in diese Richtung. Ich sehe, dass in England immer mehr Jugendliche in die handwerkliche Richtung gehen. Auch Deutschland und Luxemburg ziehen hier mit. Meine Kurse und Workshops laufen sehr gut. Töpferei wird immer gefragter. Es freut mich besonders, wenn ich sehe wieviel Spaß die Kinder oder auch behinderte Menschen mit dem Lehm haben. Jeder Töpfer hinterlässt sozusagen seinen Fingerabdruck auf seinen Werken, somit bleibt etwas von ihm bestehen, das ist sehr faszinierend.