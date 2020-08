Die Burg in Larochette wird wieder komplett errichtet. Zumindest virtuell. Marleen De Kramer will aber nicht einfach nur eine 3D-Rekonstruktion von dem historischen Gemäuer erschaffen. Der Doktorandin geht es vor allem darum zu zeigen, wo die Grenze zum Möglichen liegt.

Wie hat die Burg in Larochette ausgesehen? Wo befanden sich die Türme, Tore und Fenster? All dies sind Fragen, die Marleen De Kramer gern beantworten möchte. Die 36-Jährige ist derzeit am „Centre for contemporary and digital history“, kurz C2DH, der Universität Luxemburg tätig. In ihrer Doktorarbeit befasst sie sich mit der 3D-Visualisierung der Burg in Larochette, doch dabei geht es um mehr als nur eine Rekonstruktion aus Pixeln. „Die Burg in Larochette ist eigentlich ein Probeobjekt“, sagt sie. „Ich möchte dem Laien vermitteln, was hinter einer solchen Rekonstruktion steckt, also welche Quellen, welches Wissen, welche Entscheidungsprozesse. Und dass eine solche 3D-Visualisierung niemals die komplette Realität darstellt, sondern nur den aktuellen Stand der Forschung wiedergibt.“

Das Projekt ist unterteilt in drei Phasen, die Forschung zur Burg und Erstellung des Modells, die Dokumentation sowie die Vermittlung der Forschungsergebnisse per eigens entwickelter App. Um ihre Ziele zu erreichen, lässt die 36-Jährige Wissen und Kompetenzen aus den unterschiedlichsten Bereichen einfließen. Zum einen aus ihrem Bachelor-Studium in Architektur, zum anderen aus ihrem Master-Abschluss in Denkmalschutzwissenschaften. Als Marie Sklodowska-Curie Research Fellow hat sie zudem an dem EU-Projekt „Initial Training Network for Digital Cultural Heritage“ (ITN-DCH) teilgenommen, welches sie nach Wien zu einem Unternehmen geführt hat, das Multimedia-Inhalte für Museen und Kultureinrichtungen produziert.