Spätestens um 18.30 geht’s los, heißt es auf dem Tramcrawl-Ticket. Ziemlich früh. Wir sind auf Kirchberg unterwegs, Richtung „Chimi Churri“. An einem Samstagabend ist die Gegend wie ausgestorben. Sind wir hier überhaupt richtig? Einmal links abgebogen, dann rechts. Das Lokal wirkt geschlossen. Wir öffnen die Eingangstür und sind überrascht: Es ist rammelvoll. Drei Animateure mit Schaffnermützen und Megafonen begrüßen uns herzlich, überprüfen unsere Eintrittskarten und händigen uns Marken für Essen und Getränke aus. Die Stimmung im argentinischen Restaurant ist gut. Aperitifs werden geschlürft, Tapas genossen. Jeder ist gespannt auf das, was kommen soll – und natürlich auf die Tram.

Seit Jahren in den Himmel gelobt und verrissen, sorgte das alternative Transportmittel in Luxemburg für unzählige Schlagzeilen. Für fast alle, die nicht auf Kirchberg arbeiten, ist die Fahrt mit der Tram eine Premiere. Dementsprechend ist die Enttäuschung groß, dass der Weg vom ersten Lokal in Richtung Sportbar per pedes und nicht mit der Straßenbahn erfolgt. Organisatorisch betrachtet, macht es jedoch durchaus Sinn: Die Tram müsste nach weniger als 100 Metern gleich wieder stehen bleiben. In lockerer Atmosphäre wird Fingerfood serviert. Zwiebelringe, Mozzarella Sticks, Nuggets – nichts Kompliziertes, passend zum Konzept der Bar. Schon nach (gefühlt) kurzer Zeit heißt es: auf zu Station Nummer drei.

Draußen angelangt, kommt es endlich dahingeglitten, das Wunderding auf Schienen. „Alles einsteigen“, heißt es stereotyp, aber gut gelaunt, seitens der Animateure. Auch der Tramfahrer scheint belustig zu sein. Freundlich wird darauf hingewiesen, dass in den Waggons kein Alkohol erlaubt ist. Es ist wirklich sehr ungewohnt, mit der Straßenbahn in Luxemburg unterwegs zu sein. Doch der Spaß ist nur von kurzer Dauer. In zwei Minuten sind wir bereits an der nächsten Haltestelle, vorm „JFK“, wo das Hauptgericht (ein deftiger Burger) auf uns wartet. Danach geht es weiter – dieses Mal wieder zu Fuß – zum benachbarten „Manzo“. Hier werden weitere Häppchen und Fleischspieße serviert. Hut ab für die Kellner, die sich geschickt, mit vollen Tabletts, durch die Menschenmenge winden. Immerhin sind 125 Leute anwesend – und dabei handelt es sich nur um die Hälfte, da die Teilnehmer vor Start in zwei Gruppen eingeteilt wurden.

Die Arbeit hinter den Kulissen war enorm. Über 100 Personen haben sich an dem Projekt beteiligt, vom Tramfahrer bis zum Kellner. -Yannis Xydias

Letzter Stopp ist das „Limbo“ im Herzen der Innenstadt. Auf dem Weg dorthin kommen die Tramfans endlich auf ihre Kosten. Bis zur momentanen Endstation, der roten Brücke, werden wir befördert. Von da aus geht es mit dem Bus und schließlich wieder per pedes weiter. Im Restoclub erwartet uns der Nachtisch. Absoluter Hingucker ist das Schokofondue. Etwas später geht es für viele auf die Tanzfläche. Andere wiederum führen die Kneipentour der anderen Art inoffiziell fort. Das Ende ist offen. Fest steht allerdings, dass noch viel Potenzial in diesem neuartigen (Ausgeh-)Format steckt. Hat die Straßenbahn ihre Gesamtlänge von 16 Kilometern in drei Jahren erreicht, könnten noch viele andere Bars und Restaurants – außerhalb der „Manso“-Gruppe – Teil des Events werden. Eine weitere Möglichkeit wäre es, den Akzent mehr auf die Gastronomie zu legen und aufwendigere Menüs anzubieten. Die Veranstalter haben jedenfalls noch eine Menge Ideen in petto. Für sie ist der Tramcrawl erst der Anfang.