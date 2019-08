Wenn revue mit ihren Lesern eine Reise antritt, stehen immer interessante Ziele auf dem Programm. So auch bei der revue-croisière, die in die Ägäis führte, mit Abstechern nach Mykonos, Milos, Heraklion, Santorini und nach Kusadasi. Doch nicht nur die Landausflüge, sondern auch das Leben an Bord der Celestyal Crystal, waren ein Erlebnis für alle.

Fotos: Claude Sauber