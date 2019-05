Die Serie der RIFF-Events in den Rotunden wurde diesmal durch einen Ausflug in die französischen Antillen fortgesetzt. Guadeloupe, Martinique, Saint Martin, Saint-Barthelemy und Französisch-Guayana standen in Mittelpunkt des farbenfrohen Festes. Essen, Trinken und heiße Musikrhythmen begeisterten so manchen Besucher.

Fotos: Thierry Martin