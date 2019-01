Finanziert wird die sportliche Abenteuerreise durch Sponsoren. Übrigens wird der Luxemburger von einem Filmteam begleitet, das seine Polarexpedition in einem Dokumentarfilm festhalten soll. Vier Mann. Zwei Schneemobilfahrer und zwei Kameraleute. „Helfen dürfen sie mir aber auf keinen Fall. Ich will es aus eigener Kraft schaffen.“

In 15 Tagen will Raphael die 500-Kilometer-Strecke hinter sich bringen. „Vorsichtshalber haben wir Proviant für 20 Tage“, betont er. Da sich der Kungsleden sehr hoch im Norden Schwedens befindet, ist diese Abenteuerreise im Winter eine richtige sportliche Herausforderung, die nicht ohne Gefahren und Hindernissen ist. Die Temperaturen liegen in dieser Jahreszeit zwischen minus 20 und minus 30 Grad Celsius. Schneestürme sind keine Seltenheit. „Erfrierungen sind die größte Gefahr bei der klirrenden Kälte“, erklärt Raphael. „Das kann sehr schnell gehen. Man muss also achtsam bleiben.“

Im Winter schaffen nur sehr wenige den anspruchsvollen Königspfad. Gelingt es Raphael Fiegen dieses Mal, wird er der erste Luxemburger sein, der diese großartige Leistung während der kalten Jahreszeit vollbracht hat. Auf seiner Expedition, die in Sorsele starten wird, werden der Abenteurer und seine treuen Vierbeiner aber nicht nur schöne und beeindruckende Landschaften beobachten können. Auch Wildtiere können ihnen über den Weg laufen. „Besonders Elche sind gefährlich“, weiß er. „Die sind wie Wildschweine. Stört man sie, besonders dann, wenn sie mit ihrem Nachwuchs unterwegs sind, können sie richtig aggressiv werden.“ Steigen die Temperaturen, gibt es andere Unannehmlichkeiten, die die Strecke nicht mehr befahrbar machen. Flüsse und Seen werden eisfrei und so unpassierbar.

„Sogar wenn ich mir ein Bein brechen sollte, aufgeben werde ich nicht. Und wenn es sein muss, komme ich auf allen Vieren an.“

Raphael Fiegen, Musher

Trotzdem bleibt Fiegen motiviert. „Pro Tag werden wir 30 bis 40 Kilometer zurücklegen.“ Geschlafen wird im Zelt oder in Wanderhütten. „Sogar wenn ich mir ein Bein brechen sollte, aufgeben werde ich nicht. Und wenn es sein muss, komme ich auf allen Vieren an.“ Denn diese Expedition hat für den 30-Jährigen eine ganz besondere Bedeutung. „Ich will sie meinem verstorbenen Vater widmen. Er hat mich immer unterstützt.“ Vater Romain hatte sein Leben dem Sport gewidmet, vor allem der Leichtathletik. Er ist auch der einzige Luxemburger, der es 1994 bis zum magnetischen Nordpol geschafft hat.

Raphaels Leidenschaft für die Schlittenhunde begann 2006. Seitdem kann er sich ein Leben ohne seine treuen Begleiter kaum mehr vorstellen. „Meine Hunde sind wie Athleten“, verrät der Musher. „Wir haben eine sehr intensive Beziehung. Ich kann ihnen zu 100 Prozent vertrauen, und ich merke, dass sie mir auch vertrauen.“