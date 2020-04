In die Covid-Intensivstation kommt niemand rein, der hier nichts verloren hat. Nur Patienten und Personal. Heute die Ausnahme: Die revue und später noch RTL haben sich angesagt. Gilles Martin hat sich Zeit genommen, um mich und die Pressesprecherin des Krankenhauses Anja Di Bartolomeo herumzuführen. Zuerst muss allerdings die Schutzkleidung angezogen werden: ein Overall, Überschuhe, eine Kopfbedeckung, zusätzlich die Kapuze des Overalls, eine spezielle Atemschutzmaske, sterile Handschuhe. Während des Anziehens erklärt Gilles Martin die Arbeitsweise der Station. Die habe sich durch die Corona-Pandemie eigentlich nicht geändert, sagt er. Zumindest, was die Arbeit mit den Patienten betrifft. Verschärft wurden jedoch die Hygieneregeln. Schließlich soll sich niemand vom Personal anstecken und das Virus die Station nicht verlassen.

Es ist ruhig an diesem Donnerstagmorgen. Drei Patienten befinden sich auf der Station. Sie alle werden beatmet und künstlich ernährt. Wer mit Covid-19-Symptomen ins Krankenhaus kommt, muss nicht unbedingt auf die Intensivstation, klärt Martin auf. Es hänge vom Allgemeinzustand ab und ob er oder sie beatmet werden müsse. 12,6 Tage bleiben die Patienten im Schnitt, davon 10,1 Tage unter Beatmung. Diese findet in der Regel per Trachealkanüle statt, einem Zugang zur Luftröhre am Hals. Das sei effektiver als ein langer Schlauch, der durch den Mund bis an die Lunge geführt wird und für die Patienten angenehmer, weil sie Mund und Rachen frei haben, sagt Martin.

Auf dem langen Stationsflur stehen zahlreiche Wagen mit Medikamenten und Material. Alles muss schnell verfügbar sein. Über Engpässe bezüglich des Materials kann der Stationsleiter nicht klagen, dank der unermüdlichen Arbeit der „cellule d’achat“, wie er ausdrücklich betont. „Allerdings sind einige Medikamente zurzeit kaum oder gar nicht mehr zu bekommen, da haben wir uns aber bereits auf Alternativen umgestellt“, sagt er. Für die Beatmung werden Patienten ins künstliche Koma gelegt. „Wer dann aufwacht, kann Probleme damit haben, sich zurechtzufinden. Die Zeit ist ja einfach weg, das kann schwierig sein.“ Das Aufwachen findet deshalb so sanft wie möglich statt, zudem wird dadurch verhindert, dass Patienten in Panik versuchen, die Kanüle aus dem Hals zu ziehen. Denn diese verbleibt so lange, bis der Patient wieder vollständig selbst atmen kann.