Die Tram 34

Der Triebwagen Nr. 34 wurde mit seinen beiden Schwesterwagen 1931 in der Waggonfabrik Uerdingen gekauft und blieb mit seinem damals hochmodernen Ganzstahlaufbau bis zuletzt im Dienst. Zehntausende Schaulustige säumten die Straßen, als am Nachmittag des 5. Septembers 1964 ein über und über mit roten und gelben Rosen geschmückter Triebwagen 34 ein letztes Mal von Walferdingen aus zum Theaterplatz fuhr. Dieser zweiachsige Triebwagen ist in betriebsfähigem Zustand das Prunkstück des Tramsmusée in Hollerich. Zwei 50 Kilowatt starke 550 Volt-Elektromotoren bewegten den leer 13.860 Kilogramm schweren, 10,275 Meter langen und 2,125 Meter breiten Wagen. Er bot 22 Sitzplätze und 31 Stehplätze, konnte diese Kapazität aber mit einem der oftmals in den Limpertsberger Werkstätten selbst gefertigten Beiwagen, die ähnlich groß, aber halb so schwer waren, ungefähr verdoppeln.

Als am 14. April 1958 beschlossen wurde, die hauptstädtischen Tramlinien schrittweise mit Omnibussen zu bedienen, zählte der Betrieb noch 29 Triebwagen und 19 Beiwagen. Bis zu ihrer Stilllegung hatte die alte, elektrische Tram knapp 60 Millionen Kilometer in und um die Hauptstadt zurückgelegt und dabei rund 400 Millionen Fahrgäste befördert.

Die Luxtram

Seit März 1991 argumentierte die neugegründete Lobbyorganisation Tram asbl für die Wiedereinführung ihres Lieblingsverkehrsmittels. Nach zahlreichen Diskussionen, Vorschlägen und auch Verzögerungen durch die Finanzkrise beschloss die Chamber am 4. Juni 2014 schließlich das aktuelle, 565 Millionen Euro schwere Projekt einer im voraussichtlichen Endausbau 2021 von der Cloche d‘Or bis zum Findel 16 Kilometer langen Tramlinie. In auffälligem Gegensatz zu den Überlegungen vor 60 Jahren ist heutzutage ein wichtiges Argument, die unter anderem von 270 Omnibussen in der Stunde heillos verstopfte Avenue de la Liberté zu entlasten. Die 45 Meter lange, 2,65 Meter breite und rund 64 Tonnen schwere neue Tram bietet dabei Platz für 450 Fahrgäste und soll bis zu zehntausend Menschen pro Stunde und Richtung transportieren können. Allgemeine wirtschaftliche Berechnungen besagen dabei, dass eine in der Anschaffung recht teure Straßenbahnlinie ab etwa 4000 Fahrgästen pro Werktag günstiger, als eine Buslinie wird. Gerade in der aktuellen Dieselskandal-, Feinstaub- und Fahrverbotsdiskussion für viele Großstädte sollte auch die bessere Ökobilanz in die Rechnung fließen. Wobei die Tram durch den Abrieb von Rollen, Schienen und Oberleitungen zwar immer noch Feinstaub ausstößt, jedoch gerade auf den 3,6 Kilometern im Batteriebetrieb ohne Oberleitungen durch das enge Zentrum sehr viel weniger als eine vergleichbare Busflotte, und vor Ort zudem abgasfrei.