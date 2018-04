Über die Taufkerze hinaus: Hinduismus & Judentum

Hinduismus

In indischen Kontexten werden die heiligen Schriften dem Initianden, den angehenden Schülern und Schülerinnen, einverleibt: Durch das Sprechen der Mantras im Kontext des Upanayana wird der Körper des Initianden durch die Veden, die heiligen Schriften, rituell zu einem Erwachsenenkörper umgeformt.

Beim Upanayana-Fest zieht der Schüler aus, um von einem Guru (Lehrer) in den heiligen Schriften sowie den Künsten unterwiesen zu werden. Bevor dies stattfindet, wäscht sich der Schüler rituell und wird mit den Insignien seines Standes ausgezeichnet. Dabei trägt er eine heilige Schnur, die ihn als Schüler (brahmacarin) ausweist. Traditionell werden auch Disziplinen wie Lesen, Mathematik, Geometrie sowie andere Fächer unterrichtet. Nach erfolgreicher Ausbildung und der richtigen Ausführung von Ritualen, wie Waschungen und dem Singen von Mantra (heiligen Lauten), wird der Schüler zum dvija, zum Zweimalgeborenen.

Die Upanayana-Zeremonie stellt eine Art Wiedergeburt dar. Eine Wiedergeburt in ein neues, höheres Leben. Diese Zeremonie wird aber nicht immer gleich ausgeführt. Viele Hindus praktizieren sie auch nicht mehr. Das, aus verschiedenen Gründen.

Der Hinduismus, ein Begriff der eigentlich dem kolonialen Diskurs entstammt, ist ein großes und komplexes Sammelsurium von vielen verschiedenen Traditionen, die in einem gewissen Sinne als Hinduismus kategorisiert werden können, aber sehr verschiedenen sind.

In manchen Regionen Südasiens nehmen Mädchen beispielsweise an eigenen Upanayana-Zeremonien teil, wohingegen sie andernorts von den Festen ausgeschlossen werden. Ein Aspekt, der auf die allgemeine Diskrepanz zwischen Unterdrückung und Gleichstellung von Frauen in Indien hinweist.

Auch andere Ungleichheiten und Machtstrukturen kommen beim Ritus zum Ausdruck, wie etwa die soziale und wirtschaftliche Differenzierung. So nehmen die unterste Kaste (Gesellschaftsschicht) und die Kastenlosen nicht an dem Ritual teil.

Judentum

Bar Mitzwa bedeutet übersetzt „Sohn der Pflicht“, Bat Mitzwa „Mädchen der Pflicht“. Das gleichnamige Fest wird in der Synagoge zelebriert. In orthodoxen Synagogen haben Frauen keine Pflichten, daher fällt auch die Feier zur Bat Mitzwa bescheiden aus und sie genießen im Anschluss keine besonderen, religiösen Rechte. In liberalen jüdischen Gemeinden bereiten Jungen und Mädchen sich hingegen gleichermaßen auf die Zeremonie vor.

Rund ein Jahr lang lernen die Jugendlichen jüdische Gebote und Feste kennen. Ebenso die hebräische Sprache sowie die Tora. Dabei beschäftigen sie sich vorwiegend mit der Bedeutung eines Wochenabschnittes, dem Parascha, der beim Gottesdienst ihrer Bar oder Bat Mizwa auf Hebräisch und nach einer besonderen Melodie gesprochen wird. Den letzten Abschnitt dürfen sie selbst vortragen.

Mit Abschluss dieser Handlung zählen sie zum Minjan – einer Gemeinschaft von zehn jüdischen Männern oder Frauen, die zu Lesungen der Tora und zu besonders wichtigen Gebeten zusammen kommen müssen.

Nach der Bar und Bat Mitva unterliegen die Jugendlichen in religiösen Angelegenheiten nicht mehr ihrem Vater, sondern werden als vollwertige Mitglieder und Mitgliederinnen der Gemeinde anerkannt.

In Luxemburg lebten 2015 übrigens um die 1000 Jüdinnen und Juden. Das entspricht etwa zwischen 300 und 350 Familien.