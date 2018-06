Um Luxemburgs Brutvögel steht es nicht gut. 2015 wurden 68 Arten als gefährdet angesehen. Und sollte sich in den kommenden Jahren nichts an der Agrarpolitik ändern, wird das Vogelsterben weitergehen.

Patric Lorgé ist kein Schwarzmaler. Trotzdem macht sich der Ornithologe der Centrale Ornithologique (COL) Sorgen. Und zwar um die heimische Vogelwelt. Laut dem Bericht der COL an den European wild bird indicator sind 28 Prozent der Vogelarten in Luxemburg vom Aussterben bedroht. 38 Prozent zeigen eine schwankende oder unsichere Entwicklung, und lediglich 13 Prozent gelten als stabil. Aufgrund dieser besorgniserregenden Zahlen haben die DP-Abgeordneten Lex Delles und Gusty Graas von Umweltministerin Carole Dieschbourg wissen wollen, welche Schutzmaßnahmen möglich seien, um einem weiteren Rückgang der Vogelarten entgegenzuwirken.

Die Einrichtung spezieller Naturschutzprogramme hat die Neuansiedlung bedrohter Arten zwar möglich gemacht – im renaturierten Alzettetal bei Schifflingen brütete der Weißstorch, das Überleben des Wanderfalken und des Uhus ist ebenfalls gesichert –, doch diese Erfolge sind Tropfen auf einem heißen Stein. Weil es sich bei den bedrohten Beständen vor allem um Vogelarten handelt, die auf Weiden oder in Hecken und Obstgärten ihre Nester bauen, könnte nur ein Umdenken in der Agrarpolitik Abhilfe schaffen, so Patric Lorgé. Die grünen, aber nicht mehr bunten Wiesen und Felder Luxemburgs vermitteln nämlich ein falsches Bild. Dadurch, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die Landwirtschaft intensiviert und der Einsatz von Kunstdüngern sowie Pestiziden vermehrt wurden, verschwinden immer mehr Vogelarten, die vor drei Jahrzehnten in der Luxemburger Kulturlandschaft noch heimisch waren. Bei der Feldlerche, die offene Landschaften liebt, der Goldammer, die am liebsten am Boden oder in Krautpflanzen brütet, und beim Kiebitz, der vorzugsweise feuchte Wiesen und Sumpfgelände besiedelt, ist die Zahl in den letzten Jahren daher stark zurückgegangen. Braunkehlchen und Grauammer sind vollends verschwunden.

Durch den Einsatz von Maschinen und durch Felderzusammenlegungen wird wertvoller Lebensraum für Vögel vernichtet.

Die Ursachen für diesen Schwund sind bekannt. Das Verschwinden von Biotopen und Streuobstwiesen, das Abholzen von Naturhecken und Baumreihen, die Felderzusammenlegung und der Einsatz großer Maschinen sind schuld am Verlust der Artenvielfalt. Dazu kommen die Verschmutzung von Luft und Wasser, die zunehmende extreme Zersiedlung sowie die globale Klimaerwärmung. Patric Lorgé erwähnt in diesem Zusammenhang den Gelbspötter, dessen Brutgebiet sich in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Durchschnittssommertemperaturen nach Norden verschoben hat. Auch andere Brutvögel, die sich einst in Mitteleuropa wohl gefühlt haben, suchen mittlerweile kühlere Orte zum Nestbauen. Der Klimawandel sei jedoch momentan nicht so dramatisch wie die Fehler, die in der industrialisierten Landwirtschaft begangen worden sind und weiterhin begangen werden. „Et ginn an deem Kontext och positiv Initiativen.“

So setzt sich die 2010 im Umfeld der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) gegründete Plattform „Meng Landwirtschaft“ mit einem konkreten Forderungskatalog für eine Neuausrichtung der luxemburgischen Agrarpolitik ein. Dabei geht es u.a. um die Einführung eines Nachhaltigkeitsbewertungssystems, die Förderung der Biolandwirtschaft und die Umorientierung von exportorientierter Milch- und Fleischproduktion hin zu einer Produktionsausweitung im Pflanzenbau. Viele Landwirte würden sich bereits für den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen, kommentiert Patric Lorgé das allmähliche Umdenken. Und räumt gleichzeitig ein, dass die ausgewiesenen nationalen Schutzzonen lediglich 13 Prozent der Fläche des Großherzogtums ausmachen – leider nicht genug. Dem Steinkauz, der momentan zu den gefährdetsten Eulenarten zählt, sei aufgrund eines speziellen EU-Schutzprogramms glücklicherweise geholfen worden, aber stattdessen müsse man sich jetzt Sorgen um andere Vogelarten machen. „Op der Place d’Armes ginn et keng Spatze méi, well et keng Splécke méi an den Diecher gëtt, an och d’Schmuewelen hunn hir Stuff verluer, well et ëmmer manner al Bauerenhäff a Ställ gëtt.“