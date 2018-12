Der diesjährige nationale Literaturwettbewerb war dem Theaterstück vorbehalten. Unter 43 Beiträgen wurde Romain Buttis „Fir wann ech net méi kann“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. In der Jugendkategorie konnte Anna Leader die Jury überzeugen. Überreicht wurden die Preise in der Maison Servais in Mersch.

Fotos: Thierry Martin