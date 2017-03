Jhang Meis hat einen geübten Blick. Sieht er ein Stück altes Eisen, stellt er sich sogleich die Skulptur vor, die daraus entstehen könnte. Spaziert er über einen Schrottplatz, macht er auf Anhieb die Teile ausfindig, die für ihn in Frage kommen. Seine erste Skulptur nimmt der gelernte Schlosser 1999 in Angriff, seitdem ist er kaum mehr zu bremsen in seiner Kreativität. Im vergangenen Jahr wurde ihm von der Gemeinde Sanem der „Mérite culturel“ verliehen. 2017 folgt die Stadt Differdingen. Die Preisüberreichung fand im Kulturzentrum Aalt Stadhaus statt.

Fotos: Didier Sylvestre (Editpress)