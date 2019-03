Edle Karossen und feinste Mechanik, davon gab es reichlich an diesem Wochenende in der Luxexpo – The Box zu sehen. Und dass Luxemburg noch immer viele Oldtimer-Fans zählt, dessen wurde man sich hinsichtlich der Besucherzahlen bewusst. Auf Hochglanz polierte Maschinen und entsprechend gestylte Besucher, so lautet das Erfolgsrezept des AutoJumble.

Fotos: Thierry Martin