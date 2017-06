Auch in diesem Jahr waren die Verantwortlichen des Mini-Europe-Turniers stolz darauf, ein Erfolgsrezept präsentieren zu können, das seinesgleichen sucht. Und so wurde bei der Vorstellung der 24. Auflage des beliebten Basketballturniers in der Garage Muzzolini erneut betont, dass es bei diesem Wettbewerb keine Verlieren, sondern nur Gewinner gibt.

Fotos: Isabella Finzi (Editpress)