Mit 61 Nationen und 73 Verkaufsständen lud die diesjährige Auflage des Bazar International in der Luxexpo The Box erneut zu einer bunten Reise um die Welt ein. Mit dem Erlös des Wohntätigkeitsevents wird vor allem eine schwedische Organisation unterstützt, die in Sierra Leone für „Friends of Potee“ arbeitet und für 450 Kinder Vor- und Grundschulen unterhält.

Fotos: Thierry Martin