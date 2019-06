Zur gesteigerten Effizienz kann der Jeep die Hinterachse vom Antriebsstrang trennen und so auf Asphalt mit Frontantrieb entspannt dahinrollen. Zumindest in der Theorie, dann so ganz entspannt ist der Diesel zu keinem Moment. Erstens ist der Motor in dieser Leistungsstufe etwas knapp bemessen in Sachen Kraftreserven und zweitens ist die Neungangautomatik nicht die schnellste (um es einmal höflich auszudrücken), was im Gelände vielleicht keinen Unterschied macht, auf der Straße aber die souveräne Elastizität des Konzernbruders Alfa Romeo Stelvio, mit dem Zehnganggetriebe von ZF, vermissen lässt.