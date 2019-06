Danach wurden dann die zivilisierteren Modelle zum Selberlenken wie eine Blechhaut übergestreift, die aus diversen GT 63 S als Coupés oder Viertürer, C 63 S, CLA, E-Klasse T-Modell, GLE und so weiter und so fort bestanden. So ging es den ganzen Tag nach dem Ringli-Ringli-Rosen-Prinzip im munteren Reigen um den Rundkurs, die Autos wurden im offenen Schlagabtausch gewechselt und nur eine einzige Empfehlung hatte man uns mit auf den Weg gegeben. Und zwar: Vorsicht vor den Kerbs! Es hatte die ganze Nacht wir aus Kübeln gegossen und nun hieß es in Zolder „Land unter“, folglich waren die bunt kolorierten Bordsteine in den Kurven aalglatt und keineswegs als Sprungbrett geeignet. Reifen weg!