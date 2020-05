Bei den Kursen, die noch bis zu den Sommerferien online abgehalten werden, geht es aber um mehr als nur ums Erlernen und Umsetzung digitaler Kompetenzen, wie Sara Kaiser verrät: „Es geht uns in erster Linie darum, Technologien ganz konkret anzuwenden. Es geht um das Finden von Ideen, um die Lösung von Problemen, aber auch darum einen Geschäftssinn zu entwickeln. Die Schüler sollen lernen, wie man eine Idee bis zum fertigen Produkt entwickelt und kreiert. Die Technologien sind dabei eigentlich nur Mittel zum Zweck.“ Es reiche, so Sara Kaiser, heutzutage nicht, an etwas Tollem zu arbeiten, man müsse das Endresultat auch an andere vermitteln können.

Spaß an Digitalem ist der wichtigste Motivationsfaktor.

Doch was müssen die Schüler mitbringen? „Neugier und Grundinteresse an Digitalem. Wir setzen keine Programmierkenntnisse voraus. Wir bauen die Kurse auf, führen die jungen Menschen an die verschiedenen Technologien heran und sie lernen, selbstständig mit den Tools zu arbeiten“, wie die Programmdirektorin weiter erläutert.

Grundinteresse an Digitalem haben Nora, Barbara und Pierre. Alle drei finden es wichtig, digitale Skills zu erwerben, da diese doch, so sagen sie, im späteren Berufsleben von Vorteil sein können. Darüber hinaus sehen sie weitere Vorteile in den Kursen. „Ich habe mich im Projektmanagement und im Teamwork sehr verbessert. Wir müssen zudem unsere Projekte regelmäßig vorstellen, was die Angst vor Vorträgen vermindert und Selbstvertrauen fördert“, erklärt Nora. Barbara sieht vor allem im Teamwork viel Gutes: „Ich habe gelernt in einem Team zu arbeiten und die verschiedenen Aufgaben im Team so aufzuteilen, dass jeder seine Stärken einsetzen kann.“ Pierre bestätigt dies: „In meinem ersten Jahr habe ich sehr viel über Teamwork gelernt und erfahren wie schwer es sein kann, die Arbeit effizient aufzuteilen.“