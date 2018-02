Wie kann man sich Ihren Berufsalltag vorstellen?

Einen Alltag gibt es eigentlich nicht. Als „Brand-Ambassador“ komme ich sehr viel herum, lerne ständig neue Menschen und Produkte kennen. Jeden Tag erfahre ich mehr über Rum und Alkohol im Allgemeinen. Ich besuche Destillerien vor Ort und lasse mir die Herstellungsweisen genaustens erklären, damit ich das Ganze auch angemessen vertreten kann. Ein besonderes Anliegen ist es, kleinere Marken aus der Martinique und Guadeloupe in Frankreich zu repräsentieren. Der Export ist überaus (zeit-)intensiv und kann schon mal sechs Monate in Anspruch nehmen. Darüber hinaus bin ich als Mitglied bei internationalen Jurys tätig, bei Messen präsent,

leite Konferenzen und Tastings.

„Ich bin davon überzeugt, dass Rum einen ähnlichen Stellenwert wie Whisky einnehmen wird.“

Wie gehen Sie bei den Verkostungen vor?

Das hängt ganz vom Publikum ab. Kennen sich die Teilnehmer bereits mit den Basics aus, gehe ich gerne tiefer. Die Tastings folgen entweder einem bestimmten Motto, beziehen sich auf spezifische Länder und Gegenden oder bringen einem Destillate aus aller Welt näher. Aus Erfahrung nehme ich pro Verkostung maximal 25 Personen an. Vor allem, weil sich die Menschen in kleineren Gruppen eher trauen, Fragen zu stellen. In rund zwei Stunden werden vier bis sechs verschiedene Rums vorgestellt und probiert, was nicht selten zu einer ausgelasseneren Stimmung führt (lacht).

Woran erkennt man einen guten Rum?

Dafür gibt es keine Faustregel. Etwas als gut zu bezeichnen oder als schlecht abzutun, wäre falsch, da jeder Mensch individuelle Geschmacksvorlieben und -kriterien hat. Unter Kennern wird süßer Rum beispielsweise nicht besonders geschätzt. Doch gerade die lieblicheren Varianten bringen viele Neulinge erst dazu, sich mit dem Getränk auseinanderzusetzen und die vielfältige Welt des Rums zu entdecken. Das Produkt ist so breit gefächert. Die Aromen hängen nicht nur vom verwendeten Zuckerrohr ab – weltweit gibt es über 120 verschiedene Arten –, sondern genauso vom jeweiligen Klima, Land, der Herstellung und Lagerung. Cachaça, Grog und Rhum Agricole verfügen über ein komplett unterschiedliches Profil, gehören aber alle zur selben Familie.

Was sind Ihre persönlichen Favoriten?

Schwierige Frage. Sogar wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich meine Auswahl aus professionellen Gründen lieber für mich behalten. Verraten kann ich allerdings, dass ich kein großer Cocktailfreund bin und meinen Rum am liebsten pur genieße. Das ist jedoch selbstverständlich Geschmackssache.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Industrie in den vergangenen Jahren?

Der Konsum ist in den letzten 15 Jahren progressiv gestiegen. Anders als etwa beim Gin handelt es sich nicht um eine Tendenz oder einen Trend. Das Interesse wächst ständig weiter, was sich früher oder später leider in höheren Preisen niederschlagen wird. Ich bin davon überzeugt, dass Rum in naher Zukunft einen ähnlichen Stellenwert wie Whisky einnehmen und damit für viele unerschwinglich sein wird. Größter europäischer Markt für Rum ist übrigens Frankreich. Global betrachtet, sind es die USA.

Sie verfügen bestimmt über eine beeindruckende Privatsammlung?

Das mag Sie jetzt vielleicht überraschen, aber die Antwort lautet nein. Zugegeben, früher hatte ich eine. Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich sie jedoch aus praktischen Gründen verkauft. Natürlich habe ich immer ein paar Flaschen zu Hause stehen. Eine echte Kollektion würde das viele Reisen und Umziehen nur unnötig erschweren.