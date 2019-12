Der Durchmesser der Auspufftöpfe wurde von 70 auf 90 mmm vergrößert. Weil „Highlights“ nicht mit „Revolution“ gleichzusetzen sind, wurde auch im Innern einiges eher behutsam aufgefrischt, ohne dass es dem Betrachter auf Anhieb den Atem verschlägt. Ambientelicht mit wechselbaren Farben, Fußmatten mit farbigen Kontrastnähten, ein optionales Touchscreen mit 10,25 Zoll Querschnitt, drei neue Polstergarnituren für die Sitze… Das ist alles sehr nett, aber Che Guevara würden diese Details allein noch nicht aus den Ho Chi Minh-Sandalen fegen.

Die beiden Testfahrzeuge bei der Fahrvorstellung in Bayern waren (wie so oft) die stärksten Modelle im Regal, also ein X1 xDrive 25i-Benziner und sein Dieselkontrahent xDrive 25d. Ersterer gefiel am besten, scheffelt er doch seine 231 PS ganz linear aus zwei Litern Hubraum, die er ohne Unterbrechung über die Achtgang-Steptronic an beide Achsen schickte. Beide haben die gleiche Leistung (231 PS), der Diesel hingegen gleich 100 Newtonmeter Drehmoment mehr als der Ottomotor (450 anstatt 350 Nm). Erstmals gibt es den bayrischen Bestseller auch als Plug-in-Hybrid. Halt, in China gab es so etwas bereits, aber jetzt soll er flächendeckend angeboten werden. Dieser X1 xDrive 25e soll mehr als 50 Kilometer rein elektrisch fahren können, indem ein Dreizylinder-Ottomotor mit 125 PS seine Kraft an die Vorderräder abgibt, während ein Elektromotor mit umgerechnet 95 PS (70 kW) die seine an die Hinterachse liefert. Im Zusammenspiel mit drei Fahrmodi ergibt sich so ein elektrischer Allradantrieb.

Der neue X1 hat ein paar Tricks auf Lager, die der Alltagstauglichkeit zuträglich sind. So lässt sich nicht nur die Rückbank im Verhältnis 40:20:40 umlegen, sondern die Fondsitze auch in der Längsrichtung um bis zu 13 cm nach vorne schieben. Dazu können auch die Armlehnen im Fond stufenweise verstellt werden. Über eine elektrische Heckklappe erhält man Zugang zum Laderaum, der sich von 505 auf 1.550 Liter vergrößern lässt. Die umgelegten Rücksitze ergeben im Ernstfall allerdings keine ebene Ladefläche.