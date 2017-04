Blumen sind nicht nur hübsche Zierpflanzen, sie eigenen sich ebenfalls zum Verzehr. Kaninchenfutter, denken Sie? Weit gefehlt, denn essbare Blüten sind längst Bestandteil der „haute cuisine“ und halten nun auch Einzug in private Küchen.

Text: Françoise Stoll (francoise.stoll@revue.lu) / Fotos: Miana Jun

Sie sind farbenfroh und versüßen unseren Alltag, die Essblüten. Als hübsche Garnituren sorgen sie allerdings nicht nur dafür, dass das Auge mitisst. Sie verleihen den Gerichten richtig Pepp. Ringel- und Gänseblümchen verfügen beispielsweise über eine recht pikante Note. In der gehobenen Gastronomie werden essbare Blüten aufgrund ihrer geschmacklichen Intensität zur Verfeinerung eingesetzt, so wie Gewürze, was völlig neue, kulinarische Dimensionen eröffnet.

Immer noch skeptisch? Was würden Sie sagen, wenn Sie erfahren würden, dass Sie täglich Blüten konsumieren, ohne sich dessen bewusst zu sein? Artischocken, Brokkoli, Rosenkohl, Tomaten und Zucchini zählen nämlich zum Blütengemüse und sind, aus botanischer Sicht, Früchte. Soll heißen, dass sie – wie es für Obst typisch ist – aus einer befruchteten Blüte entstehen. Klingt komisch, ist aber so.

Der „Blumenkonsum“ ist also nicht erst aus dem aktuellen Essblütentrend entstanden. Das Kochen mit Blüten ist, Forschungen zufolge, so alt wie das Kochen selbst. Das Wissen um Heilpflanzen geht bis auf die Anfänge der Menschheit zurück. Selbst bei unseren Eltern und Großeltern war es keine Seltenheit, Holunder- und Kirchblüten als Gelee oder Konfitüre einzukochen. Bedauerlicherweise wissen heute die Wenigsten etwas mit bestimmten Pflanzenarten anzufangen. Welche Blumen sind bekömmlich, welche ungenießbar oder gar giftig? Von den Aromen gar nicht zu sprechen.

Blüten verfügen über wichtige Inhaltsstoffe und sind wertvoller und vitaminreicher als so manches Gemüse.

So war es lange Zeit auch bei Miche Bacher aus New York. Die Konditorin und Autorin des „Blütenkochbuchs“ versichert zwar, Blümchen hätten schon immer einen besonderen Stellenwert in ihrem Leben eingenommen, meint damit jedoch einen optischen. Erst als sie Akupunktur studierte, wurde sie auf Pflanzenheilkunde aufmerksam. Auf diesem Wege entdeckte sie Blüten als Nischensegment der Gastronomie und verwendete sie fortan beim Kochen. In ihrem Werk präsentiert Bacher mehr als einhundert verschiedene Rezepte und längst nicht nur Rohkost.