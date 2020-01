Esou maach Dir et

D’Geméis botzen. D’Boune jee no Gréisst an zwee oder dräi schneiden. Se sollen duerno gutt op en Iessläffel passen. Och d’Gromperen, den Zellerie an d’Muert a kleng Wierfelen schneiden. Den Ueleg an engem groussen Dëppen ophëtzen. Den Tofu a Sträife schneiden a schaarf ubroden. En dann aus dem Dëppen eraus huelen an op d’Säit setzen. D’Zwiwwel mam Zellerie an der Muert am nämmlechten Dëppen ubroden. D’Bounekraitchen an d’Bounen derbäi ginn a kuerz erhëtzen. Mat der Britt läschen an d’Gromperen an d’Lorberblat derbäi ginn. Kache loosse bis datt d’Geméis mëll ass. Mat frëschem Péiterséileg, Salz a Peffer ofschmaachen. Virum Zerwéieren d’Lorberblat nees eraus huelen, e Läffel Sojaram derbäi ginn a mam Tofu garnéieren.

Zesummegestallt vum: Cheryl Cadamuro // Fotoen: Privat-Archiv Sven Muhlen