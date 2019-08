Seit 1990 besitzt die Luxemburger Berufsfeuerwehr eine Spezialeinheit für Höhen- und Tiefenrettung, die auf den Namen GRIMP hört. Das steht für „Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux“. Es klingt irgendwie nach Quentin Tarantino.

Immer wenn ein GRIMP aus der Tiefe aufsteigt, dann geht es so oder so um die sprichwörtliche Wurst. Vor einigen Wochen übte diese Einheit den Ernstfall am derzeit höchsten Baukran auf dem Kirchberg. Sie wollte das Stahlgerüst erklimmen, anschließend in einer ersten Phase den verletzten Kranführer nach einem Herzinfarkt oder ähnlichem Missgeschick aus dessen Kabine in luftiger Höhe bergen und danach, in einer zweiten Übung, sich selber von der vorderen Spitze des Ablegers in 115 Meter Höhe abseilen. Nur, es gab ein logistisches Problem.

Dieses bestand darin, dass der sympathische Kranführer an dem Morgen bei eitel Sonnenschein und kaum Wind quietschfidel in seiner Glaskanzel saß und absolut keinerlei Anstalten machte, für den guten Zweck der Simulation einen kapitalen Infarkt zu bekommen. Schließlich musste zu jedem Zeitpunkt ein Kenner der Materie an den Hebeln sitzen, denn Sicherheit geht besonders im Baugewerbe, dazu noch in solch schwindelnder Höhe, bekanntlich vor, also musste Ersatz für den Mann herbei, so eine Art Potemkinscher Kranführer. Aber woher nehmen und nicht stehlen?

Die entscheidende Schicksalswendung war eine Stunde zuvor eingetreten, als meine Wenigkeit inmitten uniformierter Einsatzkräfte in einem prall gefüllten Raum der zum Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) gehörenden Kaserne, nur einen Steinwurf vom Josy Barthel Stadion entfernt, an der route d’Arlon saß und eifrig Notizen kritzelte: Überwechseln vom Gebäude auf den Kran auf Höhe des fünfzehnten Stockwerks, dann über die Leitern im Innern im Zickzack-Kurz bis zum Querträger, ein zweites 200 Meter langes Seil als Back-up an der vorderen Spitze fixieren, sich ein Bild der Situation vom Dach des 25-stöckigen Rohbaus aus machen… usw. usf.