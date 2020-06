Zubereitung

Den Brokkoli in große Stücke schneiden und, gemeinsam mit dem Quinoa und dem Buchweizen, etwa zehn bis 15 Minuten in Salzwasser kochen.

Ganz zum Schluss die Sojabohnen ins kochende Wasser geben. Anschließend alles abschütten und zur Seite stellen, den Brokkoli hinausnehmen und mit einer Gabel zerdrücken. Anschließend die Zutaten für die Vinaigrette vermengen. Dann die Frühjahrszwiebeln in Scheiben schneiden und mit der Vinaigrette, dem Brokkoli, dem Quinoa und dem Buchweizen vermischen.

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro / Foto: Sven Mühlen