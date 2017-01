Hätten Sie gewusst, dass Wiltz vor 200 Jahren noch die fünftgrößte Stadt des damaligen Großherzogtums war? Oder dass ein in die USA ausgewanderter Wiltzer 1979 die „Chicken McNuggets“ bei McDonalds einführte? In der Chronik „Wooltz 1814-2014“, an welcher Lokalhistoriker Emile Lutgen über elf Jahre gearbeitet hat, sind noch weitere Kuriositäten festgehalten. Vorgestellt wurde das 550 Seiten dicke Buch im Schloss der Ardennenhauptstadt.

Fotos: Marie-Anne Hilger