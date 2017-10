In Bettemburg gab es einst einen Werwolf, in Lasauvage eine wilde Frau, in Lintgen einen verhexten Mann und in Holzem ein Schloss. Wer sonst noch sein Unwesen trieb, Romain Jeblick hat es aufgeschrieben. Und selbstverständlich darf im ersten Band von „Déi schéinste Soe vu Lëtzebuerg“ die Legende der Melusina nicht fehlen. Vorgestellt wurde das von Andy Genen illustrierte und in den „éditions revue“ und der Edition Friederich-Schmit erschienene Buch im Kulturhaus in Mersch.

Fotos: Thierry Martin