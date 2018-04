An ihrem elften Geburtstag bekommt Samantha einen Papagei geschenkt, doch das Mädchen kümmert sich nicht sonderlich um das Tier. Erst als es sich bewusst wird, was der Vogel alles kann, werden beide Freunde. In „Hook, der Piratenpapagei“ erzählt Romy Braun-Baustert eine liebevolle Geschichte über Liebe und Vertrauen. Vorgestellt wurde das Kinderbuch, das bei den „éditions revue“ erschienen ist, in der Miroiterie Origer in Schieren.

Fotos: Thierry Martin