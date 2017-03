Orsolya Kamarás lebt zwar schon seit einigen Jahren in Luxemburg, aber in gastronomischer Hinsicht ist die 28-jährige Ungarin ihrer Heimat noch sehr verbunden. In ihrem neuen, bei „editions revue“ erschienenen Kochbuch stellt die junge Frau vor allem Traditionsgerichte vor, die wie früher schmecken und mit dem Klischee aufräumen, dass ungarisches Essen nur herzhaft und kalorienreich ist.

Fotos: Thierry Martin