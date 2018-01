Am 16. Februar 1943 begann für Jean-Pierre Strotz ein unglaublicher Leidensweg. Nach einer Schulterverletzung an der Ostfront kommt der junge Luxemburger Soldat in russische Gefangenschaft und wird im Lager Tambow interniert. In „Unvergessliche Erinnerungen“ schildert Paul Heinrich die damaligen dramatischen Erlebnisse. Vorgestellt wurde das Buch in der Däichhal in Ettelbrück.

Fotos: Christiane Wetzel