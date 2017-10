In Zusammenarbeit mit mehreren Vereinigungen, die sich seit Jahren der Entwicklungsarbeit in Burkina Faso verschrieben haben, lud die „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren“- Vereinigung zu einem Charity Dinner in die Däichhal nach Ettelbrück ein, um auf diverse Kooperationsprojekte aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts