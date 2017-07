En mai dernier le Luxembourg a connu un record de température sans précédent. Le thermomètre a grimpé jusqu’à 31,6°C. Du jamais vu! Selon «MeteoLux» il est extrêmement rare qu’on dépasse les 30°C durant le mois de mai. D’après les relevés effectués depuis 1947, ce fut uniquement le cas en 1988 et en 2009. Être exposé à des chaleurs aussi fortes nécessite en tout cas quelques précautions, car souvent nous sous-estimons les signaux d’alerte envoyés par notre corps.

«En cas de déshydratation on a la bouche sèche. On a soif! C’est un réflexe du corps pour nous signaler qu’il a besoin d’eau. On transpire également. Suer, est un phénomène naturel qui permet à notre corps de se rafraîchir. Mais si la déshydratation augmente d’un cran, la production de sueur et le besoin d’uriner diminuent. On peut être sujet à une fatigue inhabituelle, des maux de tête, des crampes, des troubles de la conscience, des vertiges ou des nausées. Dans certains cas on peut observer une montée de fièvre», explique le docteur Joé Diederich.

S’hydrater, relève du bon sens me direz-vous. Mais en période de canicule certaines personnes sont plus exposées aux risques que d’autres. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes sous traitement médical et les seniors sont particulièrement concernés.

«Surtout chez les personnes âgées, la sensation de soif peut être diminuée. Il faut donc les encourager à boire», met en garde le docteur Joe Diederich. Il est conseillé de boire au minimum un litre et demi d’eau par jour. Mais avant tout, il est impératif d’être vigilant et de protéger les plus faibles du soleil et des fortes chaleurs. Les bons gestes doivent devenir des réflexes. Mouiller son corps, maintenir sa maison à l’abri du soleil et rester dans un endroit frais, éviter les efforts physiques et les boissons alcoolisées.

Pour les personnes qui prennent des médicaments, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son médecin. Autant de mesures préventives qui peuvent sauver des vies. Car un des grands risques, en période de canicule, est d’être victime d’un coup de chaleur ou d’une insolation.

«Dans ce cas précis, la personne concernée est en danger de mort. La température du corps dépasse les 40°C. Le corps n›arrive alors plus à contrôler la température. Il est vivement conseillé d’appeler le 112!», précise le docteur Diederich. Suite à la vague de grande chaleur en 2003, le ministère de la Santé a mis en place un «Plan national canicule». Il a pour objectif d’aider les personnes âgées, fragilisées et isolées en cas de grande chaleur en leur offrant des visites de surveillance et une aide à l’hydratation. Notez également, que lors d’une vague de grande chaleur, la Direction de la Santé déclenche l’alerte avec un rappel des conseils au public.

Plus d’informations: www.sante.lu Vous pouvez également contacter la Croix-Rouge au 2755-1100.